Orman: 'Lens pazartesi takıma katılacak'

Siyah-beyazlı takımın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Hollandalı oyuncu Jeremain Lens hakkında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, taraftarlara müjdeli haberi verdi. Bein Sports'a konuşan Orman, "Lens, istediğimiz bir oyuncuydu. O da Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi. Gelmek için alacaklarından feragat etti. Pazartesi veya salı günü takıma katılır" dedi.

5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı İngiliz ekibi Sunderland'den transfer edilen 29 yaşındaki oyuncunun yarın İstanbul'a geçeceği ve sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.