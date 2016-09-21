Siyah-beyazlı takımın başkanı Fikret Orman, BJK TV’de önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak hafta sonu Galatasaray ile oynayacakları derbi maçıyla ilgili konuşan Orman, “Vodafone Arena’da ilk derbi olması çok hoş. Uzun zaman sonra deplasman yasağı kalkacak. Bu işte öncülüğü biz yaptık. Derbiden güzel bir sonuçla ayrılmayı diliyoruz. Taraftarlarımız derbi maçta sakin olmalı. Kulübe zarar verecek davranışlardan kaçınmalı. Tahriklere kapılmamalılar. Vodafone Arena’daki ilk derbiyi güzel bir şekilde kazanarak tarihe geçelim. Beşiktaşlılık efendiliktir. Geliyorlarsa biz de gideceğiz. Güzel bir lig olsun. Kimse bunu çirkinleştirmesin. Biletler satılmış vaziyette. Umarım tarihe güzel anılarla geçen bir derbi olur. Beşiktaşlılar Vodafone Arena’da şölen havası yaşıyor. Taraftarlarımızın içinde olacağı organizasyon hazırlıklarımız var" dedi.

"Karaborsayı engellemek için bilet fiyatlarını yüksek tuttuk"

32 bin civarında kombineyle oynadıklarını ifade eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Daha fazla kombine satamıyoruz. Bilet fiyatı konusunda taraftar haklı ama biletler karaborsada satılacağına Beşiktaş para kazansın. Bütçemizi aşmadık. Fazla gelir elde etmek için karaborsayı engellemek için bilet fiyatlarını yüksek tuttuk" diye konuştu.

"Gidenler anlıyor Beşiktaş’ın kıymetini"

Avrupa’da Türkiye’yi temsil ettiklerini ancak fikstür konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Orman, şunları söyledi:

"Ülkemizi Avrupa’da temsil ediyoruz. Yetkililerle fikstür konusunu konuştum. Onlar da değerlendirdiler. Demek ki yapamadılar. İşimize bakacağız. Beşiktaş huzurlu bir yer. Başka bir yerde olmuyor. Gidenler anlıyor Beşiktaş’ın kıymetini. Almanya milli takımına Mario Gomez’i biz gönderdik. Keşke farklı değerlendirmiş olsaydı. Allah yolunu açık etsin. Beşiktaş çok iyi ve huzurlu bir kulüp. Burada kalanlar çok mutlu. Gomez’in sözleşmesini istedik bekliyoruz. Yakın zamanda hukuksal sürece başlarız gibi gözüküyor."

Dinamo Kiev maçında bilet fiyatlarını düşüreceğiz"

Taraftarların bilet fiyatlarına gösterdiği tepkiye hak verdiğini söyleyen Orman, "Biz taraftarın yönetimiyiz. Dinamo Kiev maçında bilet fiyatlarını düşüreceğiz" ifadesini kullandı.

"Oyunlara gelme niyetinde değiliz"

Siyah-beyazlı takımın başkanı, rakip kulüplerle polemiğe girmemeye çalıştıklarını belirterek, "Rakiplerimizle polemik oluşturmamak gibi bir duruşumuz var. Oyunlara gelme niyetinde değiliz. Beşiktaş sayesinde Fenerbahçe’nin Galatasaray ile yakınlaşmasına sevindim" dedi.

"Basketbolda iyi kadro kurduk"

Basketbol şubesi hakkında açıklamalarda bulunan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbolda iyi bir kadro kurduk. İddialıyız. İyi gidiyoruz. Basketbol salonuna yatırım yapacağız. Geliri artırmamız lazım. Basketbola da yatırım yapmak lazım. Tribün gelirini yükseltmek lazım. Çalışmalara başladık. Taraftarımız, verdiği paranın doğru harcandığını gördüğü zaman daha çok destek oluyor."

"Forma satışında 500 bini geçme hedefindeyiz"

Bu sezon forma satışlarında 500 bini geçmek istediklerini vurgulayan Orman, "Bu sene forma satışında 500 bini geçme hedefindeyiz. Mağazacılığa da yatırım yaptık. 110 milyon dolar civarı ciro hedefliyoruz. Bütünlük içinde hareket ettiğimizde taraftarlarımızın son iki yıldızlı formaları alacaklarını düşünüyorum” sözlerini sarf etti.