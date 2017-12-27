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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: 'Çetin Barajı çok önemli katkı sağlıyor'

Siirt’te incelemelerde bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Çetin Barajı’nın kente çok önemli katkı sağladığını belirterek, “Bittiğinde çok büyük istihdam temin edecek” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Çetin Barajı çok önemli katkı sağlıyor

27 Aralık 2017 18:11
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: 'Çetin Barajı çok önemli katkı sağlıyor' - Tıkla İzle

Bir dizi programa katılmak amacıyla Siirt’e gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Şirvan ilçesinde yapımı devam eden Çetin Barajı’ndaki incelemelerinin ardından valiliği ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, kente geliş sebebinin Nihat Özdemir tarafından yaptırılan Çetin Barajı’nda incelemede bulunmak olduğunu söyledi. Barajın kente çok önemli katkı sağladığını belirten Bakan Eroğlu, “Bittiğinde çok büyük istihdam temin edecek. Bu barajlarda incelemede bulunmak için geldik. Daha sonra sayın Cumhurbaşkanımız 'Pervari'ye su götüreceksin' dedi. Pervari'nin suyunu hal ettik. Burada bizim çok fazla çalışmamız var. Kurtalan dışında aydınlar Pervari ilçeleri, Kayabağlar, Atabağlar, Gökçebağ beldelerine yıllık 35 milyon metreküp su veriyoruz" dedi.

Bakan Eroğlu, daha sonra, valilik bahçesinde düzenlenen “Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma Çalışması Sertifika Töreni”ne katıldı. Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Siirt'ten seçildiği 2002 yenileme seçimlerine değindi. Siirt tarihte bir dönüm noktası olduğunu aktaran Bakan Eroğlu, "Çünkü dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan Siirtlilerin damadı ve bir şiir okuduğu için yasaklanmıştı, fakat önünü Siirt açmıştır. Dolayısıyla Siirtlilere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.
Törende, Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde ikamet eden 10 aileye sertifikaları verilerek, bin 500 adet fıstık, bin adet badem ve 500 adet ceviz fidanı dağıtıldı.  

Selami Deniz
 

Etiketler: Çetin Barajı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

 

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