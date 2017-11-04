Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu dev yatırımın temelini attı

Ereğli Belediyesi Kongre Merkezinde düzenlenen İvriz Sağ Sahil Sulaması temel atma merasimi ile orman mahallelilerine kullandırılan gelir getirici tür ve ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı töreninde konuşan Bakan Veysel Eroğlu, inşa edilecek tesisin özelliklerine değinerek, "466 milyon TL’ye mal olacak bu tesis ile Ereğli Ovası’nın bereketli toprakları modern sulama sistemiyle buluşacak. 247 bin 200 dekar zirai araziyi kapsayan sulama tesisi için toplamda 650 kilometreden daha uzun boru hattı döşenecek. Tesis tamamlanınca milli ekonomiye yıllık 108 milyon TL katkı sağlanacak, vatandaşımızın yüzü gülecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Veysel Eroğlu, hükümetin yatırımlara devam edeceğini vurgulayarak, “Ereğli gibi bütün yurdu tesislerle donatıyoruz. Konya Ovası Projesi (KOP) ile büyük bir kalkınma sağladık ve sağlamaya devam edeceğiz. Bunu 3 Kasım’da iktidarının 15. yılını kutlayan, güveninizle memlekete istikrar sağlayan AK Parti hükumeti ile başardık. Paramızdan 6 sıfır attık, itibarımız yükseldi. Faiz lobisi vardı. Toplanan verginin yüzde 86’sını faiz lobisi hortumluyordu. Faiz lobisinin hortumunu kestik oraya giden para artık size yatırım olarak geliyor. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedefler ile milletimiz 21. asra mührünü vuracak” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Veysel Eroğlu, diğer protokol üyeleri birlikte Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulama Tesisi’nin temelini attı. Temel atma merasiminden hemen sonra 10 aileye gelir getirici tür sertifikası, 10 aileye de ORKÖY sertifikası Bakan Veysel Eroğlu tarafından imzalanıp verildi. Programa, Bakan Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, DSİ Genel Müdürü Murat Acu, AK Parti Konya Milletvekilleri Halil Etyemez, Hüsnüye Erdoğan, Mehmet Babaoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Özcan Saraç