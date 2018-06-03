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Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: 'Türkiye kendi silahını en güzel şekilde yapan güçlü bir ülke'

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu belirterek, “Kendi silahını kendi hava araçlarını, tankını deniz altını en güzel yapan güçlü bir ülke” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: Türkiye kendi silahını en güzel şekilde yapan güçlü bir ülke

03 Haziran 2018 00:44

AK Parti Bolvadin İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programında konuşan Orman ve Su işleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ”Eski Türkiye’ye bir bakın, nerden nereye geldi? 70 sente muhtaçtık boynumuz büyüktü, el pençe divan duruyordu Başbakanlar. Ama şimdi başı dik hür sedalı bir Başbakan ve Cumhurbaşkanı var. Recep Tayyip Erdoğan var. Paradan altı sıfırı atan biziz. Sözün özü şu şimdi dünyada muhteşem proje dediğimiz projeler 10 tane büyük proje var. Dünyada bu projelerin altısı bende Türkiye’de. Almanya’da, Amerika’da büyüme oranı git gide sıfıra yaklaşıyor. Ama Türkiye yüzde 7.4 ile dünyada büyüyen en büyük ülke. İşte Türkiye böyle bir ülke. Kendi silahını kendi hava araçlarını, tankını deniz altını en güzel yapan güçlü bir ülke. Şu anda 17 sıraya yükseldik ama yetmez biz büyük bir milletiz” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yanı sıra Orman ve Su işleri Bakanlığı Müsteşarı Akif Özkaldı, Milletvekili Hatice Dudu Özkal, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Koca, AK Parti İl Başkanı Av. Hüseyin Sezen, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan ve AK Parti Bolvadin İlçe Başkanı Ömer Dayı’nın katıldığı iftar programı sonunda ilçeye bağlı Kemerkaya kasabasında yapılacak olan “Yedi Kapı Tabiat Parkı Projesi “ Bakan Eroğlu tarafından imzalandı.
Mücahit Kuzu - Hayati Kanat
 

 

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