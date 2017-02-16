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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 13 müjde ile Adana’ya gidiyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 643 milyon lira tutarındaki 13 adet yatırım müjdesi ile Adana’ya gidiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu 13 müjde ile Adanaya gidiyor

16 Şubat 2017 13:08

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 17 Şubat Cuma günü Adana’da düzenlenecek toplu temel atma merasimi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen 624 milyon lira yatırım bedelli İmamoğlu Sulaması 3'üncü Kısım ve 4'üncü Kısım Sulama Tesisleri, 1 adet ulaşım tesisi ile 2 adet taşkın koruma tesisinin temelini atacak. Eroğlu, ayrıca Adana’da 10 aileye gelir getirici tür, 11 aileye ORKÖY sertifikası verecek.

480 bin 470 dekar zirai arazi suya kavuşacak

Bakan Eroğlu tarafından temeli atılacak tesislerle 480 bin 470 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak. Yöredeki mümbit topraklar suya doyacak ve ürün çeşitliliği artacak. Eroğlu, programı çerçevesinde ayrıca 11 Mayıs 2013, 16 Şubat 2014 ve 30 Ocak 2016 tarihlerinde Adanalılara verdiği 704 milyon TL’lik 72 müjdeye ilave olarak 634 milyon lira yatırım bedeline sahip 13 müjde daha verecek. Bakan Eroğlu, böylece son 5 yılda Adanalılara toplam maliyeti 1 milyar 347 TL’lik 85 müjde vermiş olacak. Müjdeler arasında sulama tesisleri, drenaj ve idari tesisler, fidan üretimi, gelir getirici tür ağaçlandırma, orman köylülerine kredi, bal ormanı ve mesire yeri tesisi, Çukurova Havzası Biyolojik Çeşitlilik Müzesi yapımı ile 2 adet otomatik meteoroloji gözlem istasyonunun (OMGİ) kurulumu yer alıyor.  

Etiketler: Veysel Eroğlu, yatırım müjdesi


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