Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kars’ta yatırımlara devam ediyor

Sarıkamış’ta, Karakurt sınırları içerisinde yapımı devam eden Karakurt Barajı ve HES inşaatında çalışmalara ara verilmeden devam ediyor. Asfalt çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen baraj 124 metre yüksekliğe sahip olacak.

Karakurt Barajı’nın tamamlanıp elektrik üretmeye başlamasıyla birlikte milli ekonomiye yıllık 109 milyon 165 bin TL. katkı sağlanacak.

“Yapılan yatırımlardan Kars’ta nasibini alıyor”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’nin her bir yerine hizmet götürmek gayesiyle çalıştıklarını söyledi.

Eroğlu, “Götürdüğümüz hizmetlerden ve yaptığımız yatırımlardan elbette Kars’ta nasibini alıyor. Sarıkamış’ta inşa ettiğimiz Karakurt Barajı ve HES ile muazzam bir şekilde elektrik enerjisi üreterek bu konudaki dışa bağımlılığımızı biraz daha düşüreceğiz. Şimdiden Karsımıza hayırlı olsun” dedi.

Işık Çapanoğlu

