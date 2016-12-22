Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Toplu Açılış Törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile bakanlar, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Törende Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından tamamlanan 151 eser hizmete açıldı.

10.10.2010 tarihinde 110, 11.11.2011 tarihinde 111, 12.12.2012’de 112, 11.12.2013 tarihinde 113, 30.11.2014 tarihinde 114, 23.12.2015 tarihinde 175, 14.01. 2016 tarihinde 99 tesisi toplu açılış merasimleriyle hizmete açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 22.12.2016 tarihinde de 151 tesisi hizmete açtı. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 151 dev eser, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Eroğlu’nun katılımı ile açıldı.

Toplam maliyeti 4 milyar lira olan 151 eser; 29 adet baraj, 9 adet gölet ve gölet sulaması, 8 adet içme suyu tesisi, 32 adet sulama tesisi, 1 adet atık su arıta tesisi, 54 adet taşkın koruma tesisi, 6 adet diğer DSİ tesisi ile 6 adet ağaçlandırma ve ormancılık, 5 adet milli park ve 1 adet meteoroloji tesisinden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan açılış töreninde Batman, Erzurum ve Balıkesir’e canlı yayınla bağlanarak tesislerin açılışlarını gerçekleştirdi.

Erdoğan, Batman’daki gayretleri için Batman Valisi Ahmet Deniz’i tebrik etti. Vali Deniz, canlı yayında Batman’a yapılan hizmet hakkında bilgi verdikten sonra beraberindekilerle birlikte tesisin açılışını gerçekleştirdi. Erzurum’da yapımı tamamlanan eserlerin açılışı için Vali Seyfettin Azizoğlu, beraberindekilerle birlikte canlı yayınla Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bağlandı. Azizoğlu ve beraberindekilerin açılışı gerçekleştirmesinden sonra son olarak Balıkesir ile bağlantı gerçekleştirildi. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, yapımı tamamlanan serin açılışını canlı yayında gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Bakan Eroğlu ile diğer bakan ve milletvekilleri, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen 151 eserin tamamının açılışını kurdele keserek gerçekleştirdi.