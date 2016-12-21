Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak, Suriyelilere destek veriyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bakanlık olarak toplumsal olaylara duyarsız kalmadıklarını ifade ederek, “Biz ülkemizde yaşanan terör olaylarının bertaraf edilmesi hususunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte hareket ediyoruz. Özellikle iş makinalarımız ve personellerimizle açılan hendeklerin kapatılması, darbe teşebbüsünde kışlaların kapılarının kapatılması konusunda gayret gösterdik. Şimdi de Halep’ten gelebilecek mülteciler için inşa edilecek kampın tesisinde DSİ vasıtasıyla araç, gereç ve personel desteği vermeye başladık. İnşallah en kısa zamanda Suriye’de yaşanan bu insanlık dramı son bulur ve Suriye’ye kalıcı bir çözüm bulunur” dedi.

İlk olarak Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’nde yaşanan terör olaylarında açılan hendeklerin kapatılmasında, il ve ilçelerin temizlenerek yeniden imar edilmesinde bizzat görev alan DSİ, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişiminde de kışlaların önünü iş makinaları ile kapatarak cuntacıların başarısız olmasına katkı sağlamıştı. DSİ, 25 Ağustos 2016 tarihinden bu yana da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye’de DAEŞ'e yönelik gerçekleştirilen Fırat Kalkanı operasyonunda yol ve geçit açma faaliyetleri kapsamında iş makineleri ve personelleri ile gece gündüz demeden çalışıyor.