Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’deki yaban hayatından sorumlu olan Orman ve Su İşleri Bakanlığının yeni projeler geliştirerek yaban hayvanlarını destekleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilerek, “Yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacını karşılamak gayesiyle çeşitli projeleri uygulamaya koyan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2014 yılında Gümüşhane’de başladığı tarla ekimine devam ediyor. Yaban hayvanlarının tabii yaşam alanlarında desteklenmeleri için uygun görülen orman içi açıklıklar, bozuk alanlar ile terk edilen tarım arazilerinde ve köylülerce projeye destek için tahsis edilen arazilerde buğday, karabuğday, yonca, korunga ve arı otu ekilerek yaban hayvanlarının beslenmeleri sağlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü çalışanları tarafından ekimi yapılan tarlalar hasat edilmeyerek yaban hayvanlarının kullanımına bırakıldığı, böylece yaban hayvanları kendi tabii ortamlarında beslenme ihtiyacını karşılarken çiftçilerin gelir elde etmek için ekip diktiği alanlara da zarar vermediği kaydedildi.

“Yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyoruz”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaban hayvanlarının yaşadıkları ortamda yiyecek bulamamaları sebebiyle zamanla yerleşim yerlerine inerek burada hem vatandaşlara da hem de ekili dikili alanlara zarar verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Biz yaban hayvanlarının kendi tabii ortamlarında beslenmeleri gayesiyle böyle bir çalışma başlattık. Gümüşhane’de 2014 yılından bu yana 60 köyde toplam 461 dekar araziyi ekerek yaban hayvanlarına bıraktık. Bakanlık olarak gerek tarla ekerek gerekse de kış aylarında yemleme çalışması yaparak yaban hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyoruz. Bu projeden vatandaşlarımızda oldukça memnun durumdalar. Çünkü hayvanlar artık tarlalara girip ürünlere zarar vermiyor kendi ortamlarında beslenme ihtiyacını karşılıyor. Gümüşhane başta olmak üzere farklı şehirlerimizde de bu tür uygulamalarımızı sürdüreceğiz.”