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Orman yangını Turgutlu sınırına ulaştı

İzmir’in Bayındır ilçesinin Lütuflar ve Kızılkeçili köyleri arasında çıkan orman yangını Manisa'nın ilçesi Turgutlu sınırına ulaşırken, Kabaçınar köyündeki vatandaşların tahliye edileceği öğrenildi.

Orman yangını Turgutlu sınırına ulaştı

27 Temmuz 2017 00:42

Bayındır ilçesinin Lütuflar ve Kızılkeçili köyleri arasında çıkan orman yangınında yaklaşık 100 hektarlık alan küle döndü. Söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın Turgutlu sınırına ulaşırken, Kabaçınar köyündeki vatandaşların tahliye edileceği öğrenildi. Tahliye edilen vatandaşların Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi ile Suat Akıncı Kız İmam Hatip Lisesi yurtlarına yerleştirileceği belirtildi.

Vatandaşların yoğun dumandan etkilenmemesi adına tahliye kararı alındığı öğrenildi.

Öte yandan diğer bir sınır köyünde de Jandarma ekipleri Karaköy halkına da uyarılarda bulunuyor.

İlker Uyar

Etiketler: İzmir, orman yangını


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