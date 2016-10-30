6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek ve yaralamak' suçlarından 3 ila 22,5 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılanan tekstilci Ercan M., ifadesini tekrarlayarak, “Kullandığım 1998 model hantal bir arabaydı. Hızım 90-100 civarındaydı. Bursa'ya doğru seyir halindeyken, 3. şeritteki arabalar aniden durdu. Önümdeki araç da durunca fren yaptım. Arabam kontrolden çıktı. Neye çarptığımı hatırlamıyorum. Kaza sırasında devrilen arabamdan çıktım. Oradaki insanlar üzerime gelince olay yerinden uzaklaştım. Çok üzgünüm” dedi.

Mahkemede son sözleri sorulan sürücü, "Ben böyle olmasını istemezdim. Ben kötü niyetli bir insan değildim. Olay günü alkollü değildim. Pişmanım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Ercan M.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı karara bağlamak için erteledi.

Ahmet Faruk Çabuk