Orman yangınların yüzde 95'i insan kaynaklı

Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, yaz aylarında artan orman yangınları ile ilgili uyarılarda bulundu. Yaz mevsiminde orman yangınlarının arttığını belirten Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, "Orman yangınlarının yüzde 95'i insan kaynaklıdır. Dünyada, ülkemizde ve Elazığ'da yaşayan insanların bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Emek vererek, çok büyük paralar harcayarak oluşturduğumuz ormanlık alanlarımızı bir dikkatsizlik sonucu kaybetmemiz hepimizi üzer ve faturası hepimizden çıkar" dedi.

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin temelinde yeşil alanların yok olmasının yattığını belirten Polat, "Yeşil alanlarımızı korumanın yanında artırmak da hepimizin görevidir. Evimizin önünde yemek yaparken, piknik yaparken yaktığımız ateşi ve içtiğimiz sigaranın izmaritini söndürmeliyiz. Orman yangınları konusunda herkesin tedbirli olması gerekiyor. Ormanlık alanlar yanarken sadece ağaçları yok etmiyoruz, ormandaki bütün canlıları ve onların evlerini yok ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman yangınları konusunda alınması gereken önlemler hakkında da bilgi veren Polat, "Biz öncelikle orman yangının çıkmaması için elimizden geleni yapacağız ama buna rağmen yangın çıkarsa vatandaşlarımız en hızlı bir şekilde Alo 177’yi ve ya 110’u aramalıdır. Bizde 7/24 görevde olan arkadaşlarımızla arazi üzerinde nöbetteyiz. Bütün yangın ihbarlarını değerlendirmekteyiz ve en kısa sürede yangınlara ulaşmaktayız. Ulaşamadığımız yerler içinde bu yıl 36 adet su tankeri dağıtacağız. Önümüzdeki senelerde de ormanlık alanların olduğu bütün köylere su tankerleri dağıtarak orman ve itfaiye teşkilatları yangına yetişene kadar köylülerimiz o yangınlara müdahale ederek büyümesini engelleyecektir. Biz bir taraftan yangın çıkmasın diye diğer bir taraftan ise altyapımızı geliştirerek yangınlara müdahale etmenin imkanlarını artıracağız" şeklinde konuştu.

Yunus Özhanlı