Ormana Üzüm Festivali'nde renkli görüntüler

51. Ormana Üzüm Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Antalya'nın saklı kalmış bölgelerinden olan ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ormana, yarım asırlık üzüm festivaliyle bölge halkını bir araya getirdi. Çevre ilçe ve köylerden gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşen festival, renkli görüntülere de sahne oldu. Kervan yürüyüşünde yer alan Mehteran Takımı'nın çaldığı marşlar, festivalin başladığına işaret etti. Festival alanında gerçekleşen halat çekme, çuval yarışı, suda elma yeme yarışması ve yoğurt yeme yarışmaları, oldukça eğlenceli anların yaşanmasını sağladı.

Ormana Gençlik ve Yardımlaşma Derneği'nin organize ettiği festivalde, Antalya Bölgesi Milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye yetkilileri, Akseki Kaymakamı ve İbradı Belediye Başkanı hazır bulundu. Gerçekleşen üzüm yarışmasında, bağ sahipleri, en güzel üzümlerini jürinin seçimine sundu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı festivalde sahne alan sanatçılar, bölge halkının eğlenmesinde büyük rol oynadı. Festivalde yapılan havai fişek gösterileri de dikkatlerden kaçmadı.

Bozhan Memiş

