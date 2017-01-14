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Ormanda bulunan parçalanmış cesedin kimliği belirlendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir çoban tarafından ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış olarak bulunan erkek cesedinin, 46 gündür aranan Murat Ünal’a ait olduğu belirlendi.

Ormanda bulunan parçalanmış cesedin kimliği belirlendi

14 Ocak 2017 13:29

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta geçen yıl 28 Kasım akşamı H.V. adlı arkadaşıyla evden çıkan 34 yaşındaki Murat Ünal’dan haber alınamadı. Ailesi Murat Ünal’ın bulunması için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin arama çalışmasından sonuç elde edilemezken dün Değirmenli Mahallesi sınırlarında bulunan İshak Seydi Türbesi yolu üzerinde keçi otlatan çobanlar vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. Çobanların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri belden yukarısı boynuna kadar yabani hayvanlar tarafından parçalanmış vaziyetteki erkek cesedi ile karşılaştı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından ceset, Manavgat Devlet Hastanesi’ne getirildi. Cesedin kayıp Murat Ünal’a ait olabileceği ihtimali üzerine ailesine haber verildi. Hastaneye gelen yakınları cesedin Murat Ünal’a benzediğini ancak emin olamadıklarını söyledi. Bunun üzerine ceset DNA testi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan inceleme sonucu cesedin Murat Ünal’a ait olduğu kesinleşti.

Murat Ünal’ın cenazesi bugün ikindi vakti Kavaklı Mezarlığında toprağa verilecek.

(Arif Kaplan/İHA)

Etiketler: ceset, kimlik


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