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Ormanda Cemal Kaşıkçı'dan izi arandı

Ormanda Cemal Kaşıkçı'dan izi arandı
Ormanda Cemal Kaşıkçı'dan izi arandı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın cesedini bulmak için polis her yerde iz sürüyor. Sultangazi’de bir otoparkta konsolosluk aracının bulunmasının ardından polis ekipleri Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı’na giderek kamera kayıtlarını topladı ve ormanda inceleme yaptı.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve ardından öldürüldüğü açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi her yerde aranıyor. Sultangazi'de kapalı otoparkta konsolosluk aracının bulunmasının ardından polis incelemelerini bu bölgeye yoğunlaştırdı. Ekipler Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'na giderek, kamera kayıtlarını topladı. Kayıtları inceleyen polis ekipleri ormanda da inceleme yaptı. Konu ile ilgili bir açıklama yapmazken, polisin bölgede araştırmaları devam ediyor.  

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