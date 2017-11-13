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Ormanda kaybolan 3 motorcuyu AKUT kurtardı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yolunu kaybedip ormanda mahsur kalan 3 motorcuyu AKUT ekipleri 3 saatlik aramanın sonucunda buldu.

Ormanda kaybolan 3 motorcuyu AKUT kurtardı

13 Kasım 2017 08:17

Edinilen bilgilere göre İstanbul’dan İznik’e gitmeye çalışan 3 motorcu Başiskele Menekşe Yaylası ile Kıyıntı köyü arasında yollarını kaybedip ormanda mahsur kaldılar. Yollarını bulamayan Murat Zilan (55), Cem Doğruoğlu (47) ve Melih Ertunç (47) telefonlarının çektiği bir yere geçerek durumu AKUT ekiplerine haber verdi. İhbarı alan ekipler derhal yola koyuldu. 6 kişilik AKUT Kocaeli ekibi ormanda kaybolan maceracıları aramaya başladı. Havanın karanlık olması nedeniyle AKUT ekipleri 3 saatlik aramanın sonucunda kayıp motorculara ulaştı. Sağlık durumları iyi olan motorcular AKUT ekibi ile birlikte yürüyerek ormanlık alandan çıktı. Gerekli sağlık kontrolleri yapılan motorcular ormanlık alandan çıktıktan sonra AKUT ekiplerine teşekkür ederek, motorları ile yola koyuldular. 

Uğur Konuk

Etiketler: AKUT, kayıp, kocael, orman

 

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