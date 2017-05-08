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Ormanda kaybolan 4 genci AFAD kurtardı

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlıdere bölgesinde ormanlık alanda mahsur kalan 4 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ormanda kaybolan 4 genci AFAD kurtardı

08 Mayıs 2017 15:29

Olay dün gece saatlerinde Derince Çınarlıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün gece saat 00.00’da Derince Çınarlıdere bölgesinde 4 gencin kaybolduğu ihbarını alan Kocaeli AFAD ve Jandarma ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi. Gece başlayan aramada şiddetli yağışla da mücadele eden ekipler, gençleri saatlerce aradıkları halde bulamadılar. Sabah saatlerinde tekrar başlatılan aramalar sonrasında ise 4 genç Çınarlıdere Büyük Şelale bölgesinde bulundu.

Engebeli ve kayalık arazide kurtarılmayı bekleyen ve geceyi bölgede geçiren gençler, sarkıtılan halatlarla Kocaeli AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 4 genci bulundukları vadiden yukarıya çıkaran AFAD ekipleri, sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen gençleri ailelerine teslim ettiler. 

Cihan Atik

Etiketler: kayıp, Kocaeli, orman


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