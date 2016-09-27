Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Sakarya’nın Pamukova ilçesi İnönü yaylasına çıkan M.T.G., S.B., U.B., B.D., G.G. ve E.G. isimli 6 kişi, ormanlık alanda yürürken kayboldu. 6 kişiye ulaşamayan aileleri durumu hemen Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kaybolan 6 kişiyi arama çalışması başlattı. Yaklaşık 12 saat süren arama çalışmaları sonucunda 6 kişi İnönü Yaylası Serindere mevkiinde bulundu. Hastaneye götürülen ve sağlık kontrollerinden geçirilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Burak Can Tokyürek