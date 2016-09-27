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Ormanda kaybolan 6 kişi 12 saat sonra bulundu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan ve kaybolan 6 kişi, Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İlçe Jandarma ekiplerinin araması sonucunda bulundu.

Ormanda kaybolan 6 kişi 12 saat sonra bulundu

27 Eylül 2016 11:30

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Sakarya’nın Pamukova ilçesi İnönü yaylasına çıkan M.T.G., S.B., U.B., B.D., G.G. ve E.G. isimli 6 kişi, ormanlık alanda yürürken kayboldu. 6 kişiye ulaşamayan aileleri durumu hemen Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kaybolan 6 kişiyi arama çalışması başlattı. Yaklaşık 12 saat süren arama çalışmaları sonucunda 6 kişi İnönü Yaylası Serindere mevkiinde bulundu. Hastaneye götürülen ve sağlık kontrollerinden geçirilen 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. 

Burak Can Tokyürek 

Etiketler: AFAD, Ormanda kaybolan 6 kişi, Pamukova, sakarya


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