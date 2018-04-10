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Ormanda kaybolan gençle, ailesinin duygusal buluşması

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde dün ailesiyle gittiği piknikte kaybolan ve geceyi ormanda geçiren genç, 10 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra şehir merkezine inmeyi başardı.

Ormanda kaybolan gençle, ailesinin duygusal buluşması

10 Nisan 2018 10:32

Dünden bu yana 100 kişilik arama kurtarma ekibi tarafından Uludağ'da ormanlık alanda aranan genç şehir merkezinde çıktı. Kayıp gençle anne ve ablasının buluşmasında ise duygusal anlar yaşandı. 

Uludağ Kirazlıyayla bölgesinde ailesiyle pikniğe giden 22 yaşındaki Hasan Can Altan, dün 16.00 sıralarında ormanlık alanda kayboldu. JAK, AFAD, NAK ve BAKUT ekipleri dün akşam saatlerinde 4 bir koldan arama faaliyeti başlattı. Gece verilen aranın ardından arama çalışmaları sabah yeniden başladı. 

Bu arada, ormanlık alanda patika yolu takip ederek aşağı inen Altan, 19 kilometre yürüyerek yaklaşık 18 saat sonra Maksem Gökdere bölgesine indi. Burada yoldan geçen bir vatandaştan telefonunu alan Can Altan, ablasını aradı. Ablasıyla konuşan genç nerede olduğunu anlatırken, ablası, annesi ve diğer yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

Kurtarma ekipleri, Maksem Gökdere mevkiine sevk edildi. Hasan Can Altan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Altan'ın her hafta Uludağ'da kamp kurduğu öğrenildi. Hasan Can Altan'ın annesi Füsun babası Metin Altan ve ablası Ceren Altan Kara ile buluşması esnasında ise duygusal anlar yaşandı.
Gözü yaşlı anne uzun süre oğluna sarılarak hasret giderdi.  

Serkan Akkuş

 

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