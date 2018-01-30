Diğer
Kategoriler

Ormanda kumar çadırına baskın

Sarıyer'de polis ekipleri ormanlık alanında kurulan kumar çadırına baskın düzenledi. Müşterilerin servisle taşındığı çadır kumarhaneye yapılan baskında 51 kişiye ceza kesildi. Kumar oynatan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Ormanda kumar çadırına baskın

30 Ocak 2018 14:19
Ormanda kumar çadırına baskın - Tıkla İzle

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'ya 5 kilometrelik ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gece 01.00 sıralarında çadır kumarhaneyi basan ekipler, bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 TL para ele geçirdi. Çadır kumarhaneyi işleten 5 kişi gözaltına alınırken, kumar oynayan 51 kişiye kabahatler kanununa göre ceza kesildi. Polisler jeneratörle elektrik sağlandığını belirlediği çadır kumarhaneye müşterilerin de Ayazağa'dan kaldırılan servisle götürüldüğünü belirledi. 

Doğancan Cesur
 

Etiketler: kumar, orman

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç