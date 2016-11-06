Edinilen bilgiye göre, olay Bolu’nun Seben ilçesi Korucuk Köyü Gücük mevkiinde meydana geldi. Alıç ve kuşburnu adı verilen meyvelerden toplamak için ormanlık alana giden 44 yaşındaki Ergin Dursun, bir anda karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Diz kapağından ısırılan ve çeşitli yerlerinden ayının pençesiyle yaralanan Dursun acıyla bağırınca çevredeki arkadaşları yardımına koştu. Ergin Dursun’un kanlar içinde yerde yattığını gören arkadaşları kendi araçlarıyla şahsı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürdüler. Acil serviste tedavi altına alınan Dursun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Faruk Çidem