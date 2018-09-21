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Ormanda sevmek istediği yılan hastanelik etti

Ormanda sevmek istediği yılan hastanelik etti
Ormanda sevmek istediği yılan hastanelik etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gezmek ve kestane toplamak için ormana giden genç, ormanlık alanda gördüğü yılanı eline alıp sevmek isteyince yılan tarafından sokuldu.

Cide ilçe merkezinde yaşayan 29 yaşındaki Okan Duru, kestane toplamak ve gezmek için Kasım köyü üzerindeki ormanlık alana gitti. Duru, kestane toplarken 80 cm büyüklüğünde boz bir yılan gördü. Çevre ve doğa sevgisiyle tanınan genç, yılanı eline alıp sevmek isteyince yılan tarafından kol bölgesinden sokuldu. Ormanlık alana beraber gittiği arkadaşı Gökhan Gülcan'ın ilk müdahalesinin ardından Duru, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak müşahede altına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yılanın zehirli olduğu tespit edildi.
Mehmet Salman
 

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