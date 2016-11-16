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Ormanda yüzlerce FETÖ kitabı bulundu

Kütahya'da ormanlık alanda, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yasak kitap ve CD, VCD toprağa gömülmüş halde bulundu.


16 Kasım 2016 17:14

Kent Ormanı yakınlarındaki dağlık arazide mantar toplamaya giden Hakan Kulkoç, çam ağaçlarının arasında toprağa gömülmüş çeşitli kitapların olduğunu fark etti. Toprağı eşeleyen Kulkoç, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve VCD'lerle karşılaşınca durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, toprak altından çıkarılan yaklaşık bin adet yasaklanmış kitap, CD ve VCD'yi incelenmek üzere muhafazaya aldı.

Hakan Kulkoç, "Ağaçların arasında dolaşıyordum. Yağmurun açtığı toprak yığınında kitapların olduğunu fark ettim. Biraz eşeledikten sonra yüzlerce kitap, CD ve VCD ile karşılaştım. Hemen durumu polise bildirdik" dedi
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Efe
KÜTAHYA


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