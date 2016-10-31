Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Hakem hatalarına değinen Başkan Orman, "Hakem hataları da adil olmalı. Maksatlı hareketler, maksatlı kartlar, peş peşe kartlar, 1 dakikada maçın şeklini değiştirmek, bunlar Türk futbolunu kötüye götürüyor. Eski hakemlerin yavaş yavaş emekli olması lazım. Türk futbolunun maça hesap yaparak çıkan hakemlerden kurtulması lazım. Futbolun zevkini hakemler engelliyor. Çok dürüst bir MHK başkanı var. Maçın oyunda kalma süresini uzatan, sertliğe müsaade etmeyen, maça çıkmadan hesap yapan hakemlerden kurtulmak gerekiyor" dedi.

"Aynı durumun Beşiktaş lehine olmasını istemiyorum"

Fenerbahçe - Karabükspor maçını yöneten Fırat Aydınus hakkında da konuşan Fikret Orman, "Fenerbahçe - Karabükspor maçından Fenerbahçeli yöneticiler de taraftarlar da memnun kalmamıştır. Aynı durumun Beşiktaş lehine olmasını da istemiyorum. Kulüp yönetmek sadece kendi kulübünün menfaatini korumak değildir" şeklinde konuştu.

Transferlerin takıma uyum sağladığını aktaran Orman, "Şampiyonlar Ligi ve lig için geniş kadro kuruldu. Sakatlıklardan sonra 'İyi ki bu kadroyu kurmuşuz' dedim. Transferler şu anda takıma uyum sağlamış durumda. Kendisini Beşiktaş ailesinin içinde benimsememiş bir futbolcu yok. Çabuk adapte oldular. Bunun için mutluyum. Napoli karşısında çok güzel bir galibiyet aldık. Tüm futbolseverlerin böyle bir galibiyete ihtiyacı vardı. İnşallah salı akşamı yenisi olur" dedi.

"Fernandes Beşiktaş'a gelmek istedi"

Manuel Fernandes'in bu sene Beşiktaş'a dönmek istediğini aktaran Orman, "Bu sene Fernandes Beşiktaş'a gelmek istedi. 'Beşiktaş'ın Manuel Fernandes ile işi olmaz' dedim. Beşiktaş'ın bir çizgisi var. Giderken bir kez topa dokunmadan para kazanıp ayrılanların geri dönüşü olamaz. Quaresma giderken de etik olarak gitti. Dönerken de ne olduğunu idrak etmişti. Hata yaptığını ve evine dönmek istediğini söyledi. Bu durumu dürüstçe ve kandırmadan söylüyorsa geri dönebilir" diye konuştu.

"Napoli maçı imkansız değil"

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Napoli ile yarın oynayacakları maçı da değerlendiren Başkan Orman, "Napoli ile oynayacağımız rövanş maçını Beşiktaş kazanabilir. İmkansız değil. Benfica maçını kazanabilir mi? Kazanabiliriz. Gruplardan çıkarsak devre arası yapacağımız hamleler ile daha iyi yerlere geliriz" ifadelerini kullandı.