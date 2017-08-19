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Ormandan temizlik ordusu çıktı

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kadın temizlik timi kuruldu. 27 kadından oluşan temizlik timi Uludağ ormanlarını karış karış gezerek temizlik yapıyor.

Ormandan temizlik ordusu çıktı

19 Ağustos 2017 18:37
Ormandan temizlik ordusu çıktı - Tıkla İzle

Türkiye’nin önemli kayak ve turizm merkezi Uludağ’da temizlik ordusu işbaşında, her yıl 1 buçuk milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Karabelen, Kirazlıyayla, Sarıalan, 1’inci ve 2’inci oteller bölgesi, Çobankaya, Bakacak mevkilerinde 27 kadın personel tarafından çöpler toplanıyor. Kadın temizlik timi 365 gün görev yapacak.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Uludağ Milli Park Müdürü Ozan Hacıalioğlu, “Milli parkımız, piknik alanlarımız, günü birlik alanlarımız, piknik masaları, ünitelerimiz, çardaklarımız, banklarımız her şeyi ile vatandaşımızın hizmetindedir. Bakanlığımızca yapılan yatırımların neticesinde her geçen gün ziyaretçi sayımız artıyor. Yıllık olarak 1 buçuk milyon ziyaretçi sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Piknik alanlarımızı görevimiz icabı sürekli temiz tutmak zorundayız. Yılın 365 gününde aralıksız 27 personelimizle mesire yerlerini temizliyoruz” dedi.

Vatandaşların hepsinin olmasa bile bazılarının çöplerini bıraktığına dikkat çeken Hacıaliağaoğlu, “Biz buraları temizliyoruz, fakat bizi üzen, temiz olarak buldukları alanlara vatandaşlarımızın çöplerini bırakması. ‘Temizlik imandan gelir’ bunun gereğini yerini getirmemiz lazım. Adım başı çöp konteynırları var. Vatandaşlardan tek dileğimiz çöplerini çöp konteynırlarına atmaları” diye konuştu.

Günlük temizliğin yanı sıra kamp ve piknik alanlarında bulunan 20 tuvaletin ve banyoların da her gün temizlendiğini anlatan Ozan Hacıalioplu, “Uludağ her gün istinasız temizleniyor. Personelimiz 365 gün Uludağ’ın temizliğini yapıyor. Bizlerin tek isteği vatandaşlarımızın doğayı temiz bırakması” şeklinde konuştu.

Samet Doğru - Abdullah Çibir

Etiketler: bursa, temizlik


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