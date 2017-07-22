Ormanı çöp sahası gibi kullanıyorlar

Uşak organize sanayi bölgesindeki bazı fabrikalar tekstil atıklarından moloz atıklarına yağlı talaşlara kadar birçok atığı sanayi bölgesine yakın olan Güre Köyü Kemaller Mahallesi kırsalına döküyor. Daha öncede konuyla ilgili olarak haberler yapılmış ve buralar temizlenmiş olmasına rağmen yine aynı yerlere aynı şekilde atılan çöpler ve tekstil atıkları çevreyi ve doğayı kirletiyor. Özellikle kırık şişeler ve hızlı bir şekilde alev alabilen tekstil atıkları orman yangınlarına da davetiye çıkarıyor.



Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yetkisi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada çevre kirliliğine sebep olanları daha duyarlı olmaya davet etti. Ayrıca herhangi bir ihbarın anında değerlendirileceği söyleyen yetkili özellikle tekstil atıklarını toplayan bir firmanın organize sanayi bölgesinde hizmet verdiğini söz konusu atıkların burada toplanması gerektiğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde denetimlerin sıklaştırılacağı bilgisini veren yetkili mevcut atıkların da temizleneceğini de sözlerine ekledi.



Uşak organize sanayi Bölgesindeki bir firmada çalışan ve ismini vermek istemeyen bir işçi de, böyle bir olaya şahit olduğunu kendilerinin bizzat giderek Güre köyü Kemaller Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana çöpleri döktüklerini söyledi. İşçi; "Bir defa böyle bir çevre felaketine şahit oldum. Fabrikadan çıkan her türden atığı birleştirip ormanlık alana boşalttık. Biz işçiyiz bunu neden yapıyorsunuz bile diyemiyoruz, malum herkes işini kaybetmekten korkuyor ama ben yine sordum. Bana çöp toplama işinin UOSB Müdürlüğü'nün görevi olduğu ancak onların görevlerini yapmadıkları için böyle bir işe kalkıştıklarını söylediler ancak ben yine yaptığımız işten rahatsız oldum. Bunu yapan çok fabrika var." dedi.

Bayram Keleş