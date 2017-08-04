Ormanı uyuşturucu tarlasına çevirdiler

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 170 bin TL olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, İznik Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen istihbarat üzerine operasyon için düğmeye bastı. İznik'in Müşküle Mahallesi'nde ikamet eden İ.B. isimli şahsın ticaretini yapmak amacıyla yasa dışı uyuşturucu madde ürettiği öğrenildi. Şüpheli İ.B.'nin Beşatçılık mevkiinde bulunan zeytinlik bahçesinin yanındaki kamu arazisine de yasa dışı ekim yaptığı öğrenildi. Bunun üzerine operasyona başlayan jandarma ekipleri İ.B.'nin evinden başlayarak daha sonra ormanı didik didik aradı. Ormanlık alan çok geniş olduğu için operasyon 3 gün boyunca devam etti. Yapılan operasyon sonucu 451 kök kenevir, 24 bin 960 gram kubar, bunları sulamak içinde 1 kilometre uzunluğundaki sulama tesisatı ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesinin 170 bin TL değerinde olduğu öğrenildi. İfadesi alınan İ.B. isimli şahıs adliyeye sevk edildi.

Serkan Akkuş - Halil Ataş