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Ormanlar kış aylarında da tehlike altında

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Yangın Güvenlik Uzmanı Serap Mergen, kış aylarında da orman yangınlarının yaşanabileceğini belirterek vatandaşları bilinçlendirmek adına açıklamalarda ve uyarılarda bulundu.

Ormanlar kış aylarında da tehlike altında

24 Ocak 2017 10:16

110 İtfaiye ve 177 Alo Orman Yangını ekipleri, kış mevsimi olmasına rağmen orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor. Son günlerde Trabzon ve Aydın’da yaşanan orman yangınlarına dikkat çeken ESOGÜ Yangın ve Güvenlik Uzmanı Serap Mergen, kış aylarında da orman yangınlarının olabileceğini ifade etti. Yangının mevsiminin olmadığını söyleyen Mergen, “Yangının mevsimi olmaz. Yangın her mevsim ve hayatımızın her safhasındadır. Bu bir düğünde de, yatta bir tatilde gezerken mangalın parlaması sonucu bir yangın da olabilir. Dolayısıyla kış aylarında da pek çok yangın çıkıyor. Evlerde, iş yerlerinde, ormanlarda, aracımızda seyir halindeyken çıkabiliyor. Pek çok yangına maruz kalıyoruz” dedi.

“Yangının en büyük sebebi ‘ihmal’”
Uzmanı Serap Mergen, yaşanan orman yangınlarının insan ihmali yüzünden ortaya çıktığını belirtti. Yangının en büyük sebebinin ihmal olduğunu aktaran Mengen, “Yani ısınmak amacıyla yakılmış olan bir ateş olabiliyor, sonra söndürülmesi unutuluyor. Mesela geçtiğimiz günlerde Aydın’da bir orman yangını çıktı ve bayağı bir hektar alan yandı. Bunun yangın raporunu incelediğim zaman orada ısınma amaçlı yakılmış olan bir ateşin daha sonradan söndürülmeyip, ihmal sonucunda bırakılıp gidilmesi ve yangının kurumuş otlar sebebiyle çoğalmasıyla pek çok ormanlık arazimizin yok olduğunu öğrendik. Aynı şekilde Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon’da bir yangın çıktı. Bunun da fön rüzgarlarının sebebiyle işte elektrik aksamının arkla oluşması. Çünkü yangın ormanlık alanda çok çabuk sirayet edebiliyor. Bu sebeple, itfaiyeciler ve içerisinde barındırdığı canlılar için de çok büyük tehdit” ifadelerini kullandı.

“Yangını gördüğünüz anda kendiniz müdahale etmeyin, yetkilileri arayın”
İtfaiyeciliğin bireysel bir iş olamadığını, bu sebeple yangının görüldüğü anda bireysel müdahale edilmeyip, hemen yetkililere haber verilmesi gerektiği uyarısında bulunan Yangın Güvenlik Uzmanı Serap Mergen, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bir orman yangınıyla karşılaştık, bir ihmal sonucu, biri bir şey unuttu, sigara atıldı ve orman yandı. Böyle bir orman yangınıyla karşılaştığımız zaman yapılacaklar, öncelikle 110 İtfaiye ve Alo Orman Yangını 177’ye telefon açmamız gerekiyor. Onları olay yerine doğru bir şekilde adres vererek direk olay yerine gelmelerini sağlamamız gerekiyor. Çünkü itfaiyecilik kesinlikle bir birey işi değil bir takım işidir. O sebeple bir kişi olarak ben bu yangını gördüğüm zaman söndüremem. Yangın ormanda, çok farklı cephelerden geliyor, her taraf oksijen kaynağı oluşturmakta. O sebeple müdahale edeceğim derken bir bakarsınız yangına müdahale edecekken bir bakarsınız alevlerin arasında kalmışsınız. Bu sebeplerden dolayı orman yangınları çok komplikedir. Yangının 3 ayağı vardır. Yanıcı madde, oksijen ve ısıdır. Bunlardan oksijen ayağına fazlasıyla sahip olduğu için orman yangınları hayatımızı çok fazla tehdit etmektedir. Yapabileceğimiz sadece bir orman yangınını gördüğümüz zaman çok hızlı bir şekilde yetkililere, 177’ye veya 110’a telefon açarak adresi doğru kodlamamız ve müdahale etmeye kalkışmamalıyız. Çünkü bireysel olarak maalesef yetersiziz.” 

Burak Tekin - Mustafa Kaplan


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