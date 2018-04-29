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Ormanlık alanda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu.

Ormanlık alanda başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

29 Nisan 2018 16:55

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Tepe Emlak Konutları Ormanlık mevkiinde, yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polislere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan bir erkeğin, başından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcılığı ve polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.  

Uğur Arslan - Vedat Bayraktar
 

 

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