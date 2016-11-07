Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karahamzalı Mahallesi, Acaryayla mevkisindeki ormanlık alanda bir erkek cesedi bulan vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesedin 28 yaşındaki Ömer Erkek'e ait olduğunu ve 7 el ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Ömer Erkek'in alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Erol Karaoğlan

ADANA