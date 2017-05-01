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Ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda 557 kök Hint keneviri ile 2 kilo 700 gram esrar ele geçilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu

01 Mayıs 2017 16:16

Turizm sezonunun açılması ile birlikte piyasaya sürülmek üzere arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu takibe alınan Özgür D.'nin (28) Kestel Mahallesi Dim Çayı Vadisi’ndeki ormanlık alanda Hint keneviri ektiği belirlendi. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreste ekili vaziyette 557 kök Hint keneviri ile 2 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Özgür D. karakoldaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 

Erdal Anak


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