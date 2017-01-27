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Ormanlık alanda intihar etti

İzmir’in Narlıdere ilçesinde bunalımda olduğu ileri sürülen 61 yaşındaki adam, ormanlık alanda tüfekle intihar etti.

Ormanlık alanda intihar etti

27 Ocak 2017 18:37

Olay, bugün öğle saatlerinde Narlıdere'de ormanlık alanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce eşinden boşanan 61 yaşındaki Ali Ö. bunalıma girdi. Bunalıma giren Ali Ö., yalnız geldiği ormanlık alanda başına tüfekle ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine ve Güzelbahçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Ö.’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ö.’nün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Ayrıca, Ali Ö.’nün İstanbul ili nüfusuna kayıtlı olduğu ve Narlıdere ilçesinde oturduğu öğrenildi. 

Abdülaziz Baydilli - Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri


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