Diğer
Kategoriler

Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu.

Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

27 Eylül 2016 19:00

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Üveyikli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meryem Sarıca (50) sabah saatlerinde evden çıkarak ormanlık alanda kestane toplamaya gitti. Ormanlık alanda rahatsızlık geçiren kadın burada hayatını kaybetti. Kestane toplamak için ormanlık alana giden ve burada yerde hareketsiz bir kadın olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ormanlık alana giderek hayatını kaybettiği anlaşılan kadınının cesedinin Meryem Sarıca’ya ait olduğunu belirledi. Yakınları tarafından teşhis edilen Meryem Sarıca’nın cesedi ölümü şüpheli bulunması üzerine otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. 

Vedat Kılıç
ZONGULDAK


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!