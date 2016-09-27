Olay, Ereğli ilçesine bağlı Üveyikli Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meryem Sarıca (50) sabah saatlerinde evden çıkarak ormanlık alanda kestane toplamaya gitti. Ormanlık alanda rahatsızlık geçiren kadın burada hayatını kaybetti. Kestane toplamak için ormanlık alana giden ve burada yerde hareketsiz bir kadın olduğunu fark eden köylüler durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri ormanlık alana giderek hayatını kaybettiği anlaşılan kadınının cesedinin Meryem Sarıca’ya ait olduğunu belirledi. Yakınları tarafından teşhis edilen Meryem Sarıca’nın cesedi ölümü şüpheli bulunması üzerine otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Vedat Kılıç

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