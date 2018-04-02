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Ormanlık alanda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te ormanlık alanda sırtından bıçaklanarak öldürülen ve kimliği belirsiz bir kişinin cesedi bulundu.

Ormanlık alanda sırtından bıçaklanarak öldürülmüş erkek cesedi bulundu

02 Nisan 2018 14:27

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Esenler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 3 ay önce sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü tahmin edilen bir erkek ceset bulundu. Savcılık ve güvenlik güçleri tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen şahsın cesedi, cenaze aracıyla otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan incelemede şahsın sırtından 3 bıçak darbesi aldığı belirlenirken, uzun süre önce öldürülmesi nedeniyle cesedin çürümeye yüz tuttuğu ve birçok fonksiyonunun da kaybolduğu tespit edildi.

Adli Tıpta yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığı morguna götürülen cenazenin, burada kimliğinin belirlenmesi ve sahiplerinin tespiti için için 15 günlük yasal süreç nedeniyle bekletileceği öğrenildi. Cenazenin yakınları belirlenirse, defin edilmek üzere ailesine teslim edileceği, kimliği ya da yakınları tespit edilemez ise cenazenin Yeşilkent Kimsesizler mezarlığına defin edileceği bildirildi.  

Mehmet Bulut

Etiketler: ceset, Gaziantep

 

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