Edinilen bilgiye göre, Karadağ Ormanları, İndere köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine Adıyaman Belediyesi ile Orman Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman kaybetmeden alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ormanlık alanda bulunan 15 adet badem ağacı zarar gördü. Öte yandan, aynı bölgede 3 ay önce de yangın çıkmış ve birçok badem ağacı ile çam ağacı zarar görmüştü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir