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Ormanlık alandaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Kartal Aydos Ormanları'nda iddiaya göre bir kişi, kavga ettiği şahıs tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Ormanlık alandaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

07 Ekim 2016 20:19

Alınan bilgiye göre, Aydos Ormanı'nda bir kişinin silahla öldürüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin belirtilen yerde yaptıkları incelemelerde ormanlık alanda Sadık Abalı şahsın silahla öldürüldüğü belirlendi. Çevre güvenliğinin alındığı bölgede yapılan incelemelerde cinayetin işlendiği yerin yaklaşık 50 metre uzağında terk edilmiş bir otomobil bulundu. Cinayeti gördüğü belirlenen bir kadın da ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay yerinden kaçan cinayet zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Sadık Abalı'nın ormanlık alanda tartıştığı bir erkek şahıs tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi. 

Cenk İşver
 

Etiketler: kavga


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