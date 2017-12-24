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Ormanlık alandaki otomobilde erkek cesedi bulundu

Ankara'da devriye gezen polis, ormanlık alanda park halindeki otomobilde bir erkek cesedi buldu.

Ormanlık alandaki otomobilde erkek cesedi bulundu

24 Aralık 2017 16:34

Olay, saat 15.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Şenyuva Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen polis, ormanlık alanda bir otomobilin park halinde olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenerek aracı kontrol eden polis, araç içinde hareketsiz yatan bir erkeğin olduğunu gördü. Polisin yardım talebi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin A.C.A. olduğu öğrenilen 22 yaşındaki gencin öldüğünü belirledi. Otomobil ve ceset üzerinde çalışma yürüten olay yeri inceleme ekipleri, delilleri topladı. Cesette mermi ya da bıçak izine rastlanılmazken, A.C.A.'nın asıl ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemelerin ardından ceset cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 

Abdullah Sarica - Nurullah Geylani

 

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