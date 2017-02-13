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Ormanlık alandaki restoranda yangın

Maltepe'de ormanlık alanda bulunan bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri ormanlık alana sıçramadan kontrol alına aldı.

Ormanlık alandaki restoranda yangın

13 Şubat 2017 11:37

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Maltepe Başıbüyük yolu üzerinde ormanlık alanda bulunan bir restoranda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangın sırasında içeride olan bir restoran çalışanı, "Ben odun taşıyordum, bir de baktım yangın çıktı. Şömineden çıktı büyük bir ihtimalle. Bir de geldim ki yangın var ,hemen itfaiyeyi aradım. Sabah kimse yoktu” şeklinde konuştu.

Mustafa Esen

Etiketler: ormanlık alan, restoran, yangın


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