Orta Asya’nın en büyük camisini Erdoğan ibadete açacak

Türk-İslam ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, Ankara Kocatepe Camii tarzında inşa edilen cami, Orta Asya’nın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

Maveraünnehir İslam medeniyetinin önemli isimlerinden büyük fıkıh alimi İmam Serahsi’nin ismini taşıyan caminin yapımı, Kırgızistan’ın maddi ve manevi kalkınmasına destek olmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Kırgızistan makamları arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılması kararlaştırıldı. Yapımına Nisan 2012’de başlanan cami, Bişkek şehir merkezinde, tarih boyunca doğu ile batının bağlantı yolu olmuş, meşhur İpek Yolu Caddesi’nde yer alıyor. Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığına ait 35 dönümlük arazi üzerinde inşa edilen cami, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından kendi kuruluşu olan KOMAŞ A.Ş. aracılığıyla tamamlanarak ibadete hazır hale getirildi.

Şimdiden başkent Bişkek’in sembol binaları arasında yer alan cami, yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip. Kapalı ibadet alanlarında aynı anda 9 bin kişinin namaz kılabileceği camide, açık alanlar ile birlikte cuma ve bayram günlerinde ise aynı anda 30 bin kişi ibadet edebilecek.

Yaklaşık 500 araç kapasiteli otoparkı, Kur’an kursları, konferans salonu, yemekhane, şadırvan ve idari binaları gibi birçok özelliğiyle Ankara’daki Kocatepe Camii’ni andıran caminin, her biri 68 metre yüksekliğinde, üç şerefeli dört minaresi bulunuyor.

"KIRGIZİSTAN, İSLAM MEDENİYETİNİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Caminin İslam dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan Kırgızistan’da inşa edilmesinin manevi olarak büyük bir anlam taşıdığına dikkat çeken Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, Türkiye Diyanet Vakfı’nın Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bölgede faaliyet gösteren ilk STK’lar arasında yer aldığına değindi.

Polat, "Kırgızistan, Türkiye ve İslam alemi için önemli bir ülke. Aynı zamanda İslam Medeniyetinin önemli merkezlerinden biri. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazanmasının ardından bölgeye giden ilk sivil toplum kuruluşları arasında yer alıyoruz. Kırgızistan’da eğitim faaliyetlerine destek veriyoruz. Vakfımız tarafından Kırgızistan Oş’ta kurulan İlahiyat Fakültesi, devam eden eğitim faaliyetleri ile iki milleti tekrar birbirine bağlayan önemli bir müessese, bir ilim, irfan, hikmet merkezi olmuştur. Yine burada kardeşlerimizle Ramazan ve Kurban Bayramı döneminde bir araya geliyor, rahmeti, bereketi ve birlikteliği yaşıyoruz" dedi.

"BÖLGEDE BİRLİĞİN, HUZURUN VE BARIŞIN SEMBOLÜ OLACAK"

Müslümanların dini hayatında önemli bir konumu ve manayı temsil eden camilerin yapımına büyük önem verdiklerini ifade eden Polat, bugüne kadar Kırgızistan’da birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Polat, "Kırgızistan’da özellikle dini hizmetler, eğitim, sosyal ve hayri faaliyetler ile kültürel alanlarda yaptığımız çalışmalar var. Türkiye Diyanet Vakfı olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız ile birlikte inşa ettiğimiz bu cami de Anadolu ve Orta Asya halkları arasındaki ortak din, dil, tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının güçlenmesini sağlayacak olan bu abidevi nitelikteki eser, bölgede birliğin, huzurun ve barışın da sembolü olacaktır" ifadelerini kaydetti.