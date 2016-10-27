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Orta İtalya sallandı: 1 ölü

İtalya’da dün meydana gelen depremde 73 yaşındaki bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Orta İtalya sallandı: 1 ölü

27 Ekim 2016 10:55

İtalya'nın orta bölgeleri art arda depremlerle sallandı. TSİ 20.10 sularında Macerata kasabası merkezli 5.4 büyüklüğünde gerçekleşen depremden sonra TSİ 22.18'de 5.9 şiddetinde bir deprem daha kaydedildi. Şu ana kadar Marche bölgesinde 2 yaralı olduğu ve binalarda zarar tespit edildiği kaydedilirken, başkent Roma da dahil olmak üzere tüm orta İtalya'da hissedilen deprem nedeniyle halk sokağa döküldü. Vatandaşlar, geceyi sokaklarda geçirdi. Yerel yetkililer 73 yaşındaki bir kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
5.4 şiddetinde gerçekleşen ilk depremin merkezinde yer alan Castelsantangelo'nun belediye başkanının açıklamasına göre deprem kentte yıkımlara neden oldu. Ulusal Jeofizik ve Volkan Araştırmaları Kurumu'na yetkilileri gerçekleşen depremlerin 24 Ağustos'ta Amatrice kentinde büyük yıkıma neden olan depremle bağlantılı olduğunu kaydetti.

24 Ağustos'ta Amatrice’de meydana gelen depremde 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: deprem, italya


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