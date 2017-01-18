Diğer
Kategoriler

Orta İtalya yeniden sallandı

İtalya bir saat içinde büyüklüğü 5.3 ila 5.5 arasında değişen 3 depremle sarsıldı.

Orta İtalya yeniden sallandı

18 Ocak 2017 15:04

İtalya'nın orta bölgesi bir saat içinde büyüklüğü 5'in üzerinde 3 depremle sallandı. İlki TSİ 12.24'te 5.3 büyüklüğünde kaydedilen depremin ardından 13.14'te 5.5 ve 13.25'te 5.3 şiddetinde sarsıntılar yaşandı. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkan Araştırmaları Kurumu'nun verdiği bilgilere göre depremlerin merkez üssü 24 Ağustos 2016'da 6 büyüklüğünde olan ve 299 can kaybının olduğu Amatrice kenti yakınlarında 8 ila 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremlerin Roma, Floransa ve Napoli şehirlerinde de hissedildiği kaydedildi. Depremlerin yaşandığı bölgede yoğun kar yağışı sonrası ulaşım zorlukla gerçekleşiyor. 

Burak Ortahamamcılar
 

Etiketler: deprem


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DÜNYA VİDEO GALERİ
DÜNYA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!