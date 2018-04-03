Orta kulak problemleri çok basit bir işlem ile aşılabiliyor

Academic Hospital Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Batman, orta kulak problemlerinde gerçekleştirilen balon tuboplasti ameliyatıyla hastaların sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çağlar Batman, östaki borusunun orta kulağın fizyolojisinin devamı açısından çok önem arz ettiğini belirterek, "Östaki borusu, orta kulak ile geniz arasında kulağa hava sağlayan bir tüp. Bu tüpten geçen hava yutkunma hareketi ile bir takım balon şişirme hareketiyle orta kulağa hava sağlayıp oradaki hücreler tarafından kullanılıyor. Östaki borusu çalışmadığı zaman orta kulağa hava gitmediği için ve çevre dokular tarafından hava emildiği vakit kulak zarında hafif bir geri çekilme gözleniyor. Dolayısıyla bu tüpün fonksiyonu orta kulağın fizyolojisinin devamı açısından çok önemlidir. Yani her yutkunmamızda orta kulağa hava gitmesi gerekiyor ki bu hava dokular tarafından kullanılabilsin" dedi.

Östaki kanalı neden tıkanır?

Östaki kanalının tıkanma sebeplerinden de bahseden Prof. Dr. Çağlar Batman, "Östaki kanalının en çok tıkanmasının nedeni, kulak içerisindeki adale yetersizlikleridir. Yani östakinin iyi çalışmaması hava pompalayan fonksiyonun durmasından kaynaklanıyor. Bu tek başına sadece adalenin iyi çalışmamasından kaynaklı değil bazen bir takım burundaki enfeksiyonlarda, genizdeki tümörlerden veya özellikle çocuklardaki geniz eti dediğimiz dokulardan kaynaklanabiliyor. Çocuklarda geniz eti enfeksiyonla beraber şiştiği zaman östaki borusunun tıkanması ve orta kulaktaki su birikmesi gibi bir takım problemlerle karşılaşabiliyoruz" diye konuştu.

"Dünyadaki en ileri merkezlerden biriyiz"

Balon tuboplasti ameliyatının dünyada yeni başlayan bir uygulama olduğuna işaret eden Prof. Dr. Batman, "Balon tuboplasti dediğimiz işlemde östaki borusunun içine bir tane balon yerleştirip bunu belli bir basınçla şişirip, belli bir süre bekleyip geri çekiyoruz. Bu süre içinde östaki kanalı bir miktar genişlediği için östakiye hava gitmesine izin veriyor. Önceki tedavi yöntemleri geçici bir tedavi sağlamaktayken uyguladığımız bu yöntem çok daha uzun tedaviler sağlamakta. Bütün dünyada da çok yeni başlamış bir uygulama biz de bir buçuk yıldır bunu uyguluyoruz. Şu anda dünyadaki en ileri merkezlerden biriyiz".

"Tuboplasti operasyonu çok basit bir işlem"

Operasyonun çok basit bir işlem olduğunu ve hastaların operasyon sonrasında rahat ettiğini söyleyen Prof. Dr. Çağlar Batman, "Tuboplasti operasyonu çok basit bir işlem; buruna endoskopik kamerayla giriyoruz ve östaki kanalını bulduktan sonra bu kanaldan tüpü ilerletip balonu şişiriyoruz. Balonu belli bir süre şişik tutup ondan sonra çekip alıyoruz. Yani orada balon kalmıyor bu sanki kalp damarının balonla açılması gibi bir yöntem. Dolayısıyla balon orada kalmıyor ama operasyondan sonra hastalarımız rahat ediyor" dedi.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz