Orta refüjü aşan otomobil süt tankerine çarptı; 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre; Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içinde bulunan ve yöre halkının ‘Belediye Çeşmesi’ adıyla tanımladığı mevkide, Gömeç istikametinden gelen Mahsun Özel (24) yönetimindeki 10 BFG 88 plakalı özel otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Oldukça süratli olduğu tahmin edilen araç; yolun ortasındaki refüjü aşarak, henüz sürücüsünün adının belirlenemediği 35 VZH 99 plakalı bir süt tankerine çarparak durabildi.

Hurdaya dönen araçta yaralıları itfaiye ekipleri çıkarırken; kazada otomobil sürücüsü Mahsun Özel olay yerinde, Mehmet Kırca (23) kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan ve yaralanan İbrahim İvgin (18) ve Bilgin Aydoğdu (18) isimli gençler ise aynı hastanede müşahade altına alındı.

İsmi belirlenemeyen süt tankeri şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Ayvalık Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde sinir krizleri geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.