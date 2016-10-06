Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) 2017-2019 dönemini kapsayan “Orta Vadeli Mali Plan”a ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Yayımlanan karara göre Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu olmak üzere 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle birlikte hedef, açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı’nca hazırlanarak, YPK tarafından karara bağlandı. 2017-2019 döneminde ekonomi politikasının temel amacı, makroekonomik istikrarın korunduğu, cari açığın ve enflasyonun aşamalı olarak düşürüldüğü, istihdamın artırıldığı bir ortamda yapısal reformlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi yoluyla büyümeyi desteklemek ve daha kapsayıcı hale getirmek olacak. Bu dönemde yatırım ve ihracat kaynaklı büyüme, teknoloji ve verimlilik düzeyindeki artışa bağlı uluslararası rekabet gücü, yurt içi tasarruflarda artış ve sanayide yapısal dönüşüm temel öncelikler arasında olacak. Mali Plan döneminde maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak ekonomik istikrarın korunmasına, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, cari açığın kontrol altında tutulmasına, yurt içi tasarrufların ve yatırımların teşvikine katkı verecek şekilde uygulanacak. Söz konusu 3 yıllık dönemde kamu kesimi borçlanma gereği tedrici olarak azaltılacak, maliye politikasının sürdürülebilirliği gözetilecek ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması amaçlanacak.

2017-2019 döneminde yapısal reformların mali disiplini destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edilecek. Mevcut harcama programları gözden geçirilecek, önceliğini yitirmiş faaliyet ve projeler sonlandırılacak ve harcamalar büyümeyi destekleyecek kamu altyapı yatırımlarında, bölgesel kalkınmada, teşviklerde, Ar-Ge desteklerinde ve eğitim alanında kullanılacak şekilde önceliklendirilecek.

Hazırlanan planda, gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 46 milyar 851 milyon lira olacağı öngörüldü. Bütçe açığının 2018'de 44 milyar 291 milyon liraya, 2019'da 40 milyar 86 milyon liraya gerileyeceği tahmin ediliyor. Merkezi yönetim bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya (GSYH) oranının 2017 için yüzde 1,9 olması planlanırken, 2018 için yüzde 1,6, 2019'da da yüzde 1,3'e gerilemesi öngörülüyor. Gelecek yıl için 10 milyar 649 milyon lira olarak belirlenen faiz dışı fazlaya ilişkin tahminin 2018 yılında 17 milyar 709 milyon liraya, 2019 yılında da 32 milyar 414 milyon liraya yükselmesi bekleniyor. Faiz dışı fazlanın GSYH'ye oranı ise 2017 yılı için yüzde 0,4, 2018 için yüzde 0,7, 2019 yılı için de yüzde 1,1 olarak hesaplandı.

Plandaki tahminlere göre bütçe giderleri 2017 yılında 645 milyar 124 milyon lira, 2018'de 694 milyar 557 milyon lira, 2019'da 750 milyar 606 milyon lira olacak. Bütçe gelirlerinin ise gelecek yıl net 598 milyar 274 milyon lira, 2018'de 650 milyar 266 milyon lira, 2019'da da 710 milyar 520 milyon lira düzeyinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yapılan tahminlere göre faiz dışı giderler 2017 yılında 587 milyar 624 milyon lira, 2018 yılında 632 milyar 557 milyon lira ve 2019 yılında da 678 milyar 106 milyon lira olacak. Faiz dışı giderlerin GSYH'ya oranı 2017 yılı için yüzde 24,4, 2018 için yüzde 23,6, 2019 yılı için yüzde 22,7 seviyesinde olacak.

Caner Ünver

ANKARA