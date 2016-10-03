Ortaca Belediyespor, Pamukkalespor’u ağırladığı ilk iç saha maçında, karşılaşmayı farklı kazandı. Maçın her iki yarısında da oyun hakimiyetini elinde tutan siyah-beyazlı ekip, 2. yarıda üst üste bulduğu goller ile sahadan 6-0 galip ayrıldı. Maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan Ortaca Belediyespor, 10. Dakikada bulduğu golün ardından pozisyonlar yakalamasına rağmen, bulduğu fırsatları gole çeviremedi. İlk yarının son dakikalarında Denizli temsilcinin 10 kişi kalması ile rakibine karşı üstünlüğünü arttıran Ortaca, ikinci yarıya golle başladı. 2. golün ardından açılan siyah-beyazlı takım üst üste bulduğu goller ile sahadan 6-0’lık galibiyet ile ayrıldı.

Ortaca Belediyespor Teknik Direktörü Ümit Öztekin, kendi seyircileri önünde oynayacakları ilk maça Yatağan Belediyespor deplasmanında son dakikada kaybedilen 2 puanı telafi etmek için çıktıklarını söyledi.

İyi bir futbol ortaya koyduklarını ifade eden Öztekin, “evimizde ilk maçımızı alacağımız 3 puanla kapatmak istiyorduk. Farklı bir sonuçla ayrıldık. İyi bir futbol oynadık, oyundan çok memnunum. Her halde seyirciye de iyi bir seyir zevki vermişizdir. Genelde hatalarımız ufak ufak var, onları da ilerleyen haftalarda telafi edeceğiz. Rakibimizi de kutluyorum onlarda ellerinden geleni yaptılar” dedi.

Ara vermeden çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Öztekin, “bu maç bizim için geride kaldı, artık önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzde Çiğli deplasmanımız var. İnşallah oradan puan ve puanlarla döneceğiz” diye konuştu.

- MAÇTAN DAKİKALAR

8. Dakika; Savunma arkasına hareketlenen 61 numaralı Tuğay Karatay, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda takımını maçın başında öne geçirdi; 1-0

15. Dakika; Sağ kanattan hızlı gelişen Pamukkalespor atağını kesen Semihcan sarı kart gördü.

37. Dakika; 96 numaralı Hilmi Diner, Ortaca Belediyespor atağında ceza sahasına girmek isteyen Semihcan’ı sert bir hareketle düşürünce sarı kart gördü.

45. Dakika; 96 numaralı Hilmi Diner, ilk gördüğü karttan 9 dakika sonra sağ kanattan atılan topta savunma arkasına hareketlenen Semihcan’ı düşürdü. Savunma oyuncusu 2. Sarı karttan oyun dışında kaldı.

46. Dakika; Maçın 2.yarısında gelişen ilk atakta ceza sahasına gönderilen topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Fehmi Mert, Ortaca Belediyespor’u 2. golünü kaydetti; 2-0

55. Dakika; Ortaca Belediyespor’un kaleye yaklaşık 30 metre mesafede kazandığı serbest vuruşu şık bir vuruşla ağlara gönderen takım kaptanı Semihcan Aslan, farktı 3’e çıkardı; 3-0

68. Dakika; Ortaca Bld. Spor’da Oktay’ın yerine oyuna giren 20 numaralı Ulaş, topla ilk buluştuğu anda ağları havalandırdı; 4-0

84. Dakika; Sol kanattan gelişen Ortaca Belediyespor atağında yerden sert kesilen topu, uzaklaştırmak isteyen Velihan ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi; 5-0

89. Dakika; Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Semihcan’ın kafa ile önüne indirdiği topu, düzgün bir vuruşla ağlara gönderen Ulaş maçın sonucunu tayin etti; 6-0

Stad: Ortaca Ahmet Ateş

Hakemler: Ömer Fırat, Tunç Özdemir, Ahmet Eken

Ortaca Belediyespor: Kadir Kürşat Duydu, Semihcan Aslan, Ömür Ağgün, Yunus Kireş, Emre Ekti, Süleiman Danladi, Oktay Yiğit (Ulaş 68.Dk.), Mert Mustafa Kabaş, Tuğay Karatay (Onur 75. Dk.), Erdoğan Oluk, Fehmi Mert Girmeç (Mete 83. Dk.)

Pamukkale: Alihan Yıldırım, Ali Altun, Semih Özad, Veli Özdemir (Yılmaz 79. Dk.), Hilmi Diner, Çağlar Kural, Fatih Öngül, Nevzat Buğra Kaymak, Osman Onur Erdoğan, Ümit Kılınç, Hüseyin Erçelik

Goller: Tuğay Dk.8, Fehmi Mert Dk.46, Semihcan Dk.55, Ulaş Dk.68,89, Velihan Yalabık Dk.84 (K.K.)

Sarı Kartlar: Oktay, Semihcan, Mert Mustafa (Ortaca)

Kırmızı Kart: Hilmi (Pamukkale)