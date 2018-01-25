Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz EMİTT’te tanıtılıyor

Uluslararası turizm fuarı EMİTT, 25-28 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul TÜYAP-Beylikdüzü Fuar alanında, her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla sektörün en büyük buluşmasına 22’nci kez merhaba dedi.

Turizm sektörüne ışık tutan fuar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteği ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) ortaklığında düzenleniyor.

Fuar, turizm sektörü temsilcilerine uluslararası alanda iş geliştirme, yeni satın alma, yeni iş ve iş birliği fırsatları oluşturuyor. Program dahilinde Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika ülkelerinden 550 davetli tur operatörünün katılması bekleniyor.

Fuarda, Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman Belediyesinin stantları yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Dalaman Belediyesi halk oyunları ekibi ilgiyle izlendi.

Stantlarda, ziyaretçilere portakal, nar, limon, adaçayı, nar suyu ikram edilerek, bölgemizin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı yapıldı.

Ayrıca, bölgenin tarım, ticaret ve turizminin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak ziyaretçilere şapka, broşür ve çanta hediye edildi.

Ortaca Belediyesinin standını Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar’da ziyaret etti.

Fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik; “Bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak için bu gibi fuarlara katılım sağlamaya çalışıyoruz. Seyahat etmeyi seven, değişik yerler görmeyi isteyenleri bölgemize çekmek için bu fuarlarda ciddi tanıtım faaliyetleri yürütmeye gayret ediyoruz. Bilindiği gibi ilçemiz tarihi, doğal ve kültürel yapısıyla eşsiz bir cennet, bu güzelliği yaz aylarında gelen misafirlerimiz zaten biliyorlar. Bizim hedefimiz bu gelen misafirlerimizin bir daha ilçemizi ziyaret etmesini sağlamak ve daha önce ilçemize hiç gelmeyen vatandaşlarımızı bu fuarlarda tanıtımı en iyi şekilde yaparak ilçemize çekmektir. Biz kış turizmini canlandırmak için kış aylarında birçok etkinlik yapıyoruz. Fuara katılan ziyaretçilere bu etkinlikler hakkında bilgi verip tanıtımını yaparak kış aylarında gelecek olan misafir sayımızı arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, fuarla ilgili yaptığı açıklamada; “Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İlimiz Muğla ve İlçemiz Köyceğiz’in sahip olduğu turizm potansiyelinin, kültürel değerlerinin tanıtımı açısından son derece önem arz etmektedir. İlçemiz Köyceğiz’in tanıtımının yapılacağı standımıza tüm hemşerilerimizi davet eder, katılımlarını bekliyoruz” dedi.

Öte yandan, Fuara Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) ve Dalyan İztuzu Turizm ve Tanıtım Derneği’de katılım göstererek tanıtım faaliyetinde bulundu.Fuar, 28 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak.

Cihat Cura

