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Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Karaşahin güven tazeledi

Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu yapıldı. Kongrede, mevcut başkan Hüsamettin Karaşahin, yeniden başkanlığa seçildi.

Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odasında Karaşahin güven tazeledi

25 Ocak 2018 23:59

Yerbelen Mahallesi’ndeki, Acarlar Dinleme Tesisi salonunda yapılan kongrede divanın oluşmasının ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası ile gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimlerde, Hüsamettin Karaşahin güven tazeledi.

Ortaca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüsamettin Karaşahin; “oda başkanlığımıza ve yönetim kurulumuza hayırlı olsun. Halkımızın ve üyelerimizin oluru ile tekrar başkanlığımız devam etti. Oy verenlerin yanı sıra işlerinin yoğunluğu nedeni ile katılamayan tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Cihat Cura
 

 

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