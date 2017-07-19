Ortaca'da ATV kazası; 2 yaralı

Kaza, Muğla-Fethiye karayolu Kocabel Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muğla’dan, Fethiye istikametine seyir halinde olan Fatma Nur Çil yönetimindeki 48 Z 0947 plakalı ATV motor, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Devrilen ATV’nin sürücüsü Çil ve arkasında yolcu olarak bulunan Deniz Polat yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Ortaca Devlet Hastanesine kaldırdı. Ortaca Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından her iki yaralıda Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihat Cura