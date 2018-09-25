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Ortaca'da orman yangını

Ortaca'da orman yangını
Ortaca'da orman yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre; Gölbaşı Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü Ortaca Şefliği ekipleri yangına, 2 ilk müdahale, 4 pikap, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı, 37 personelle karadan müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopterde yangın söndürme çalışmalarına katıldı. 

Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak, soğutma çalışmalarına başladı.
2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.  

Cihat Cura 

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